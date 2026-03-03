Российский рынок легковых авто показал второй наихудший результат за 10 лет в феврале

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

В феврале 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России показали второй худший результат за последнее десятилетие. Об этом сообщил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

По его словам, рынок сократился на 6% по сравнению с февралем прошлого года – это наихудший показатель за 10 лет, если не считать февраль 2023 года. При этом объемы продаж остались примерно на уровне января, что говорит о возможной стагнации.

Согласно данным АО "ППК" (Паспорт промышленный консалтинг), в феврале было продано 77 163 машины – на 4% меньше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen запрещают продажу автомобилей в Россию и делают все, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт. При этом представители автомобильных марок подчеркивают сложность расследования потенциальных нарушений, поскольку они "трудоемки и сложны".