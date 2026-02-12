Reuters: BMW и Mercedes хотят полностью запретить поставки своих авто в Россию

Фото: depositphotos/Svyatkovsky

Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen запрещают продажу автомобилей в Россию и делают все, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт, сообщает агентство Reuters.

При этом представители автомобильных марок подчеркивают сложность расследования потенциальных нарушений, поскольку они "трудоемки и сложны", а также требуют помощи третьих лиц. Об этом указано в заявлении Mercedes.

В BMW сказали, что дали указание китайскому розничному представителю "категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию". При этом в случае если автомобили попадут в страну по "серым" схемам, то это произойдет "вне сферы влияния" компании и "против ее воли".

Из Китая в Россию по схемам "серого рынка" были экспортированы десятки тысяч автомобилей, позволяя обходить санкции и обязательства автопроизводителей покинуть российский рынок. По данным СМИ, это происходит несмотря на противодействие автопроизводителей.

Большая часть таких автомобилей производится в Китае. Перевозчики европейских, южнокорейских и японских марок производят новые машины как подержанные – это дает возможность избегать необходимость получать одобрение автопроизводителя на продажу в России.

Отмечается, что в Китае подержанные автомобили с нулевым пробегом зачастую продаются со значительными скидками, но в России их цена сопоставима с ценами на новые автомобили.

Ранее сообщалось, что производство на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области планируется запустить в 2026 году. Минпромторг России предлагает проработать дополнительные механизмы защиты инвестиций российского бизнеса на случай возможного ухода иностранных компаний.

Кроме того, министерство делает упор на увеличение предложения новых моделей отечественных и локализованных зарубежных автопроизводителей на рынке России.

