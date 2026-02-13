Фото: mvdmedia.ru

Лжеюрист задержан в Москве за обман участников СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Мужчина, представляясь юристом, предлагал военным, которые проходили в Москве лечение после полученных ранений, и их родственникам оформить инвалидность. Взамен злоумышленник требовал деньги.

В результате мужчина не выполнил свои обязательства, а полученные средства потратил по своему усмотрению. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Злоумышленника задержали, ему предъявлено обвинение. В настоящее время фигурант находится в СИЗО. Во время обыска по месту жительства мужчины были изъяты договоры об оказании юридических услуг с участниками СВО.

Ранее в Санкт-Петербурге задержаны четыре человека по подозрению в мошенничестве с контрактами на службу в зоне СВО. По словам Волк, отправку военных на спецоперацию превратили в "криминальный бизнес". В результате от противоправных действий аферистов пострадали более 40 человек. Ущерб может превышать 80 миллионов рублей.

