Четыре человека задержаны по подозрению в мошенничестве на контрактах для службы на СВО

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Санкт-Петербурге задержали четырех человек, подозреваемых в мошенничестве с контрактами на службу в зоне СВО, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, отправку контрактников на спецоперацию превратили в "криминальный бизнес". Злоумышленников задержали сотрудники регионального управления МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Среди подозреваемых: один местный житель и трое приезжих из Псковской области. В результате мошеннических действий пострадали более 40 человек, при этом некоторые из них погибли. Ущерб может превышать сумму 80 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды в Санкт-Петербурге. За несколько лет злоумышленники обманули не менее 200 граждан на общую сумму около 600 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

