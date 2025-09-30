ТАСС: бывшего вице-губератора Кубани Власова подозревают в хищении помощи для СВО

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в хищении средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации в особо крупном размере, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительной информации, его подчиненные готовили подложные документы, чтобы скрыть следы преступления. При этом отмечается, что казаки-добровольцы испытывали острую нехватку снаряжения и обмундирования, а также были вынуждены покупать его за свой счет.

Ранее, 29 сентября, в рамках заседания расширенного совета атаманов Власов заявил, что принял решение отправиться в зону спецоперации. Его поддержали казаки. В тот же день стало известно, что по месту работы экс-замгубернатора прошли следственные действия.

До этого в Челябинской области задержали экс-замгубернатора региона Александра Уфимцева, который находился в международном розыске по делу о мошенничестве.

По данным СК, в период с 2009 по 2010 год мужчина и трое его соучастников незаконно приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне на озере Увильды, который находился в федеральной собственности. Ущерб от действий фигурантов превысил два миллиона рублей.

