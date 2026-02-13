Благотворительная акция к 23 февраля пройдет на рыбных рынках Москвы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Благотворительная акция по сбору консервов для бойцов СВО началась на рыбных рынках "Москва – на волне" в преддверии Дня защитника Отечества. Все желающие могут принять в ней участие до 20 февраля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Чтобы присоединиться к акции, нужно купить любые консервы из рыбы или морепродуктов в специализированных отделах рынка, а затем положить их в "корзину добра". До 20 февраля на весь ассортимент такой продукции будет действовать скидка 10%.

Такой формат благотворительности выбран неслучайно: консервы – сытный и удобный в хранении продукт, который подходит для полевых условий. Все собранные товары передадут волонтерам проекта "Москва помогает", а затем отправят на фронт.

В то же время на рыбных рынках для участников спецоперации и членов их семей действует постоянная скидка, которая суммируется с другими специальными предложениями.

Ранее команда проекта "Культбригада Москонцерта" открыла сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО в честь 23 февраля. До 20-го числа во Дворец культуры имени С. П. Горбунова можно принести мужские наборы, тактические перчатки, резиновую обувь и антисептики.