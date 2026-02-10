Форма поиска по сайту

10 февраля, 18:58

Общество

Москонцерт организовал сбор помощи ко Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Команда проекта "Культбригада Москонцерта" при поддержке департамента культуры открыла сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

С 10 по 20 февраля принести мужские наборы, тактические перчатки, резиновую обувь и антисептики можно во Дворец культуры имени С. П. Горбунова по адресу Новозаводская улица, дом 27. Дополнительную информацию можно узнать по номеру телефона +7 (495) 612-51-60.

В рамках проекта "Культбригада Москонцерта" артисты посещают приграничные территории, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Специально для местных жителей они придумали как детские, так и взрослые музыкально-поэтические программы. С 2022 года проведено уже свыше 1,3 тысячи подобных мероприятий, зрителями которых стали более 157 тысяч человек.

С мая 2023 года артисты не только выезжают в зону СВО, но и доставляют гуманитарные грузы. Бойцам, мирным жителям, включая молодежь и школьников, они привозят медицинские приборы, технику и книги. С начала спецоперации они передали свыше 100 тонн необходимых товаров.

В августе 2024 года во Дворце культуры имени С. П. Горбунова впервые появился пункт сбора грузов для жителей приграничья. В акции приняли участие волонтерские и коммерческие организации, а также учреждения культуры. Свыше 70 тонн грузов передали в Курскую и Белгородскую области, а более 30 тонн – в новые регионы. Там были новогодние подарки, лекарства, одежда, товары для детей, продукты питания.

Также военнослужащим помогают волонтеры проекта "За веру и Отечество". Они приносят необходимые вещи в павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Кроме того, участники проекта занимаются организацией походов в театры и музеи для бойцов, которые проходят реабилитацию.

