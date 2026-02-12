В ГД заявили, что сведений о планах по якобы блокировке Google в РФ нет

Фото: 123RF.com/naomirider2022

Сведений о планах по якобы блокировке Google на территории России нет, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин на своей странице в МАХ.

Он отметил, что специально уточнил это в контролирующих органах. Депутат также добавил, что блокировка повлечет "целый комплекс негативных эффектов" – в первую очередь, это повлияет на работоспособность операционной системы Android, которая установлена на 60% всех смартфонов российских пользователей.

"Угрожать блокировкой, чтобы заставить Google выплатить космический штраф по судебному иску российских компаний? Не думаю, что такое сработает. Тем более что эта история еще не закончена: идут суды в иностранных юрисдикциях, задействуются правовые механизмы", – подчеркнул Горелкин.

Помимо этого, если штраф не получится взыскать полностью, есть шанс на соглашение на "вменяемых условиях". По словам депутата, многим не нравится зависимость российских граждан от сервисов Google, однако отказ от них должен быть постепенным. Необходимо создавать законодательные условия для плавного перехода на отечественные решения.

О блокировке Google ранее заявлял зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, такой сценарий технически вполне осуществим.

