В ГД допустили, что Google может оказаться заблокирован в России
Роскомнадзор, вероятно, рассчитывает взыскать задолженность с Google после возвращения компании на российский рынок, заявил радиостанции "Говорит Москва" зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Андрей Свинцов.
По его словам, сценарий блокировки технически вполне осуществим. Парламентарий усомнился, что это необходимо именно сейчас, и допустил, что ведомство намеренно откладывает взыскание задолженности до того момента, как корпорация вновь начнет работать в России.
Ранее Свинцов отмечал, что на Google завязано огромное количество сервисов. У многих россиян там хранится информация, поэтому у государства нет задачи все заблокировать.
Однако с точки зрения крупного бизнеса, по его словам, власть довольно жестко пресекает попытки остаться на сторонних сервисах и делает все, чтобы крупные компании и корпорации быстро переходили на российские продукты.
