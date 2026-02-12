Форма поиска по сайту

12 февраля, 14:39

Культура
РИА Новости: новым худруком Михайловского театра может стать Ильдар Абдразаков

Новым худруком Михайловского театра может стать Ильдар Абдразаков

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета, народный артист России Ильдар Абдразаков рассматривается на должность худрука Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Сейчас вопрос с поиском художественного руководителя в Михайловский театр стоит очень остро", – отметил собеседник агентства.

Инсайдер охарактеризовал Абдразакова как перспективного кандидата, обратив внимание на его популярность в сфере классической музыки.

В настоящее время исполняющим обязанности худрука Михайловского театра является музыкальный руководитель Александр Соловьев. Бывший глава культурного учреждения Владимир Кехман ушел в отставку в середине января после проведения у него обыска в июле 2025 года.

По данным СМИ, следственные мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела о присвоении и растрате средств при реконструкции сцены МХАТ имени Максима Горького. Отмечалось, что по этому делу также проходили еще несколько лиц.

Позже Кехману предъявили обвинение в растрате. Он был отпущен под подписку о невыезде. Известно, что Кехман также покинул пост генерального директора МХАТ.

культуратеатррегионы

