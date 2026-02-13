Форма поиска по сайту

13 февраля, 05:02

Происшествия

Пожар произошел на российском судне Arina у берегов Японии

Фото: depositphotos/Asteri

Пожар произошел на борту российского рыболовецкого судна Arina в Японском море, в районе берегов префектуры Хоккайдо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское Управление безопасности на море.

Инцидент произошел вечером 12 февраля. На борту судна находятся 30 российских граждан.

Генконсул РФ в Саппоро Андрей Фабричников сообщил, что возгорание на корабле уже потушили, никто из членов экипажа не пострадал. Судно продолжает оставаться на ходу, уточнил дипломат. Причины пожара устанавливаются.

В ноябре прошлого года корабль береговой охраны взял на буксир судно NEKSU с россиянами на борту, которое дрейфовало у берегов Японии.

Грузовой корабль под флагом Того дрейфовало в японском заливе Тояма после поломки двигателя. На его борту были 15 россиян. Корабль направлялся в порт Фусики-Тояма из Владивостока, однако в какой-то момент подал сигнал о неисправности.

происшествияза рубежом

