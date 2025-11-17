В румынском селе объявили эвакуацию из-за возгорания танкера на Украине

Фото: romania-actualitati.ro

Эвакуация объявлена в румынском селе Чаталкей в уезде Тулча из-за опасности взрыва на украинском танкере, сообщает телеканал Digi24.

Местные экстренные службы уточняли, что якобы беспилотник поразил украинский корабль, перевозивший сжиженный газ возле порта Измаил. Из-за этого на судне начался пожар.

После этого румынские власти начали эвакуацию села Плауру, которое находится на другом берегу Дуная, примерно в 500 метрах от населенного пункта. Также проходит эвакуация румынских военных, которые отслеживали беспилотники.

Ранее около 500 тысяч абонентов оказались без электричества в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это произошло после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались с помощью ударных дронов нанести урон энергетической инфраструктуре региона.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москва регулярно отвечает на украинские атаки по энергетической инфраструктуре России. Он отмечал, что российские силы работают только по военным и околовоенным целям противника.

