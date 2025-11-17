17 ноября, 14:17Политика
В Кремле заявили о регулярных ответах на удары ВСУ по объектам энергетики
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва регулярно отвечает на украинские атаки по энергетической инфраструктуре России.
"Наши военные работают по военным и околовоенным целям, которые касаются энергетической инфраструктуры, и продолжают эту работу", – добавил пресс-секретарь президента России.
Российская армия на прошлой неделе нанесла массированный и пять групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны, целью атак стали предприятия военной промышленности и объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
Кроме того, были поражены транспортная инфраструктура ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военных, националистов и зарубежных наемников.
