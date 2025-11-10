ВС РФ ударили "Кинжалами" по аэродромам и складам ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали украинские аэродромы и склады с реактивными снарядами к системе залпового огня "Ольха", сообщает News.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

Также российские войска ударили по вражескому центру радиоразведки, цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия. Уточняется, что удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Кроме того, ВС РФ атаковали подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Кияница, Малая Корчаковка, Новая Сечь, Павловка и Пролетарское в Сумской области, а также поразили позиции противника в районе Волчанска Харьковской области.

В результате украинские силы потеряли свыше 130 военных, 10 авто, 3 артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и 5 складов с боеприпасами и снаряжением.

До этого стало известно, что российская армия освободила несколько населенных пунктов в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). В частности, группировка войск "Восток" взяла под контроль Сладкое и Новое в Запорожской области, а группировка "Центр" освободила Гнатовку в ДНР.

