31 декабря 2025, 14:59

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о новых цифровых сервисах для пациентов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году в Москве были запущены новые цифровые сервисы, направленные на повышение качества медицинской помощи для города. Об этом сообщил Сергей Собянин в канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник напомнил, что работа над цифровизацией столичной системы здравоохранения началась уже более 10 лет назад. В основу этого процесса легла единая цифровая платформа – ЕМИАС, на базе которой было создано множество инструментов, помогающих врачам быстрее ставить диагнозы и контролировать лечение, а пациентам – записываться на прием и оформлять справки.

В частности, в этом году появились новые функции для внесения данных о здоровье в электронную медицинскую карту (ЭМК) и управления записями к врачу с помощью ИИ-ассистента.

"Электронная медицинская карта стала еще полезнее для будущих мам. Теперь в ЭМК можно ознакомиться с протоколами решений врачебных комиссий о проведении ЭКО и получить результаты кардиотокографии", – обратил внимание мэр.

Вместе с тем стало проще заказывать льготное питание на молочной кухне и не забыть о посещении МРП. По уточнению Собянина, заказ можно оформить через мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" и портал mos.ru. Причем удобная система уведомлений напомнит о заказе за сутки до его получения.

Кроме того, столичные власти продолжают развивать дистанционное сопровождение пациентов, проходящих химиотерапию. Теперь они могут заполнять анкеты о своем самочувствии в приложении "ЕМИАС.ИНФО" и консультироваться с врачами через телемедицинские приемы.

Также развитие произошло в процессе онлайн-записи, которая сейчас стала более ориентирована на причину обращения. При записи достаточно указать цель визита, и система подберет нужного специалиста, будь то симптомы простуды или оформление документов в поликлинике, заключил глава города.

Ранее сообщалось, что в Москве была запущена система для помощи женщинам во время беременности и новорожденным детям. "Регистр беременных" собирает сведения о пациентке и показывает возможные риски развития патологий. Они рассчитываются алгоритмами системы.

Для экстренных случаев существует Городской акушерский дистанционный консультативный центр, где координатор собирает информацию о беременной и организует ее направление в профильное учреждение.

Модернизация амбулаторного звена завершилась в Москве

мэр Москвымедицинатехнологиигород

