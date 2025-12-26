Форма поиска по сайту

26 декабря, 13:16

Мэр Москвы

Собянин: ГКБ имени Кончаловского стала одним из крупнейших медкомплексов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За 60 лет работы Городская клиническая больница (ГКБ) имени М. П. Кончаловского стала одним из крупнейших медицинских комплексов столицы. В пятницу, 26 декабря, она отмечает юбилей, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"Поздравляю коллектив с юбилеем! Благодарю каждого сотрудника за профессионализм и преданность работе", – написал он.

Градоначальник отметил, что клиника работает по новому медицинскому стандарту медпомощи. В основе ее деятельности лежит современная цифровая экосистема, которая позволяет врачам оперативно ставить диагнозы и определять тактику лечения, а пациентам – получать качественную и высокотехнологичную медпомощь.

По словам мэра, ежегодно в клинике и других филиалах больницы получают помощь более 50 тысяч пациентов, проводится свыше 20 тысяч операций и принимается более 5 тысяч родов.

Среди ключевых направлений и достижений больницы:

  • служба заготовки и переливания крови ГКБ, которая является одной из крупнейших в Москве;
  • круглосуточный Детский центр, работающий с 2023 года;
  • региональный сосудистый центр, который стал важной частью московской инфарктной и инсультной сети;
  • 5 модернизированных поликлинических отделений для взрослых;
  • перинатальный центр, обеспечивающий полный цикл медицинской помощи матерям и новорожденным – от планирования семьи до послеродового наблюдения;
  • Центр женского здоровья, который недавно открылся в структуре больницы и стал 16-м таким центром в столице.

Ранее стало известно, что во флагманском центре ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова за год работы было принято более 70 тысяч пациентов. За это время было проведено почти 25 тысяч экстренных операций, в том числе в высокотехнологичной гибридной операционной. Как указывал мэр, центр работает как полноценная "цифровая клиника".

