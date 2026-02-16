Столичные ледоколы преодолели более 4,5 тыс км с начала межнавигационного сезона

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Более 4,5 тысячи километров преодолели столичные ледоколы с начала межнавигационного сезона. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, движение инновационного речного транспорта осуществляется в любую погоду. На Москве-реке круглосуточно работают 4 ледокола, которые могут справляться с толщиной льда до 40 сантиметров.

Специализированные суда работают парами: 2 ледокола длиной 30 метров сопровождают движение по реке, еще 2 длиной 20 метров обрабатывают акваторию вокруг причалов. Ледоколы оснащены современными двигателями, что обеспечивает их надежность и безопасность эксплуатации, добавили в ведомстве.

Ранее столичный Дептранс проинформировал о приостановке работы причалов первого и второго маршрутов регулярного речного электротранспорта. Речь идет о "Трехгорном", "Затон Новинки", "Московской верфи" и "Нагатинском затоне". Причалы не доступны в связи со сложной ледовой обстановкой.