16 февраля, 18:39

Общество
Офтальмолог Шилова: маникюр и вязание могут приводить к ухудшению зрения

Офтальмолог назвала привычки, которые могут приводить к ухудшению зрения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Привычка кропотливо заниматься любимым хобби и редкие прогулки на свежем воздухе способны приводить к ухудшению зрения. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, чем ближе объекты находятся к глазам, тем больше приходится на них нагрузка. Поэтому для зрения очень вредны не только работа за компьютером или пользование гаджетами длительное время, но и вязание, вышивка, сборка пазлов, процесс маникюра и так далее.

Из-за этого происходит спазм аккомодации, в результате чего могут появиться временное затуманивание и ощущение песка в глазах, а также головные боли. У взрослых это чаще приводит к сухости и зрительному расстройству под названием астенопия, когда органы зрения быстро утомляются.
Татьяна Шилова
профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург

У детей и подростков длительная работа с расположенными вблизи объектами связана с высоким риском развития миопии (близорукости) и ее прогрессированием, предупредила врач.

"Поэтому крайне важно делать перерывы каждые 20 минут по 20 секунд и смотреть вдаль. А еще – соблюдать дистанцию: предметы должны быть расположены от глаз примерно на расстоянии вытянутой руки. Не надо постоянно "утыкаться" в них", – отметила Шилова.

Также привычка редко бывать на улице может навредить зрению, так как риск миопии повышается из-за недостатка дневного света. Поэтому важно ежедневно посвящать прогулкам около двух часов и более, посоветовала эксперт.

Ранее доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков предостерег от использования увлажняющих капель без назначения врача. В противном случае это может вызвать сбой системы: когда в глаз попадает излишняя жидкость, он начинает понимать, что слезы более чем достаточно, и в ответ тормозит выработку своей.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

