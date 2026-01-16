Офтальмолог Куренков: бесконтрольное применение глазных капель ведет к угнетению сосудов

Фото: 123RF.com/megaflopp

Использование увлажняющих капель без назначения врача может привести к развитию синдрома сухого глаза. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Ранее на российских маркетплейсах обнаружили потенциально опасные капли для лечения или профилактики различных офтальмологических заболеваний. Часть из них не имеют данных о госрегистрации, у других отсутствует на упаковке информация на русском языке, а некоторые продаются, несмотря на приостановленную или прекращенную декларацию о соответствии товара.

По мнению эксперта, в целом покупать и использовать какие-либо капли без назначения врача очень опасно.





Вячеслав Куренков доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Органы зрения – невероятно тонкая, сложная система с сосудами и нервной тканью. Поэтому даже применение, казалось бы, самых простых увлажняющих капель может вызвать сбой системы, потому что, когда в глаз попадает излишняя жидкость, он начинает понимать, что слезы более чем достаточно, и в ответ тормозит выработку своей.

Если секреторная система органа зрения, производящая слезную жидкость, работает хорошо, но при этом используются увлажняющие капли, это приводит к угнетению слезного аппарата. В итоге все может обернуться развитием синдрома сухого глаза, пояснил Куренков.

"Также сейчас популярно "отбеливание" глаз различными сосудосуживающими каплями с эстетической точки зрения. И это тоже очень вредно, потому что приводит к угнетению сосудов, что в итоге также вызывает сбой секреторной системы", – предупредил офтальмолог.

Он также обратил внимание на то, что капли можно использовать определенное количество времени, которое устанавливается врачом. Но если во время применения появились какие-либо ухудшения (видимость стала хуже, начались "искры", сухость, жжение, покраснение и так далее), то нужно сразу обращаться к специалисту и не пытаться разобраться с причиной самостоятельно.

