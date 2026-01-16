Офтальмолог Куренков: бесконтрольное применение глазных капель ведет к угнетению сосудов

16 января, 15:30Общество
Использование увлажняющих капель без назначения врача может привести к развитию синдрома сухого глаза. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.
Ранее на российских маркетплейсах обнаружили потенциально опасные капли для лечения или профилактики различных офтальмологических заболеваний. Часть из них не имеют данных о госрегистрации, у других отсутствует на упаковке информация на русском языке, а некоторые продаются, несмотря на приостановленную или прекращенную декларацию о соответствии товара.
По мнению эксперта, в целом покупать и использовать какие-либо капли без назначения врача очень опасно.
Если секреторная система органа зрения, производящая слезную жидкость, работает хорошо, но при этом используются увлажняющие капли, это приводит к угнетению слезного аппарата. В итоге все может обернуться развитием синдрома сухого глаза, пояснил Куренков.
"Также сейчас популярно "отбеливание" глаз различными сосудосуживающими каплями с эстетической точки зрения. И это тоже очень вредно, потому что приводит к угнетению сосудов, что в итоге также вызывает сбой секреторной системы", – предупредил офтальмолог.
Он также обратил внимание на то, что капли можно использовать определенное количество времени, которое устанавливается врачом. Но если во время применения появились какие-либо ухудшения (видимость стала хуже, начались "искры", сухость, жжение, покраснение и так далее), то нужно сразу обращаться к специалисту и не пытаться разобраться с причиной самостоятельно.
Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что некачественные контактные линзы, приобретенные на сторонних сайтах или маркетплейсах, значительно ухудшают здоровье глаз. Из-за такого товара могут образовываться микроцарапины, а также травмироваться роговица.