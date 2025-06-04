Офтальмолог Шилова: линзы с маркетплейсов могут лишить зрения

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Неправильно подобранные и некачественные линзы с маркетплейсов приводят к образованию бельм, микроцарапин и даже потере зрения. Об этом Москве 24 рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По ее словам, некачественные контактные линзы, приобретенные на сторонних сайтах или маркетплейсах, значительно ухудшают здоровье глаз.

"Могут образовываться микроцарапины, а также травмироваться роговица", – указала врач.

По словам офтальмолога, некачественные линзы отличаются большей толщиной, плохо "садятся" и могут вызвать ощущение песка в глазах уже через несколько часов.





Татьяна Шилова врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Также у них низкий коэффициент кислородной проницаемости, что вызывает кислородное голодание роговицы. Это приводит к развитию осложнений, вплоть до образования помутнений – бельм. Избавиться от них получится только с помощью лазерной операции или пересадки роговицы. В противном случае можно лишиться зрения.

Врач добавила, что неправильно подобранные или некачественные линзы могут спровоцировать попадание инфекции на роговицу, а также появление на ней язв. Это также может вызвать помутнения или закончиться необратимой потерей зрения, подытожила Шилова.

Ранее врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Левина назвала действенные способы поддержания здоровья глаз. Для этого нужно читать при хорошем освещении, посещать офтальмологические осмотры и практиковать метод "20–20–20", который расслабит глазные мышцы.

