Собянин сообщил о ликвидации уже 47 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Очередную попытку атаки на столицу отразили силы ПВО Минобороны. На этот раз военные сбили 15 беспилотников, сообщил Сергей Собянин в MAX.

Специалисты экстренных служб выехали к местам падения обломков.

До этого мэр Москвы информировал об уничтожении 32 БПЛА. Таким образом, с начала суток 16 ноября количество сбитых на подлете к столице беспилотников увеличилось до 47.

В связи с атакой аэропорт Шереметьево работает с ограничениями. Прием и отправка самолетов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Ранее такой же порядок обслуживания рейсов ввели в аэропорту Внуково.