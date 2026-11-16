02:29Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 47 беспилотников, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Очередную попытку атаки на столицу отразили силы ПВО Минобороны. На этот раз военные сбили 15 беспилотников, сообщил Сергей Собянин в MAX.
Специалисты экстренных служб выехали к местам падения обломков.
До этого мэр Москвы информировал об уничтожении 32 БПЛА. Таким образом, с начала суток 16 ноября количество сбитых на подлете к столице беспилотников увеличилось до 47.
В связи с атакой аэропорт Шереметьево работает с ограничениями. Прием и отправка самолетов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Ранее такой же порядок обслуживания рейсов ввели в аэропорту Внуково.