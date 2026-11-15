Три человека погибли в аварии с грузовиком в Вологде

Фото: MAX/"ЧП и ДТП ВОЛОГДА"

Три человека погибли в ДТП в Вологде. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

По данным ведомства, авария произошла на улице Гиляровского у дома 50к2. Легковой автомобиль попытался обогнать грузовик, однако допустил столкновение с ним. Все погибшие находились в легковушке. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Волжском Волгоградской области произошла авария с участием двух автомобилей. В результате один человек погиб и трое пострадали. Там ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Elantra.

Водитель первой машины умер в больнице. Два его пассажира и пассажирка Hyundai госпитализированы.

