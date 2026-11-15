Постпред РФ Ульянов допустил возобновление ядерных испытаний в мире

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Нельзя полностью исключать вариант возобновления ядерных испытаний другими странами. В этом случае Россия ответит адекватными мерами, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете "Коммерсант".

Дипломат подчеркнул, что при ответственном подходе со стороны ядерных держав есть все возможности исключить подобное развитие событий. Ключевым условием он назвал строгое соблюдение странами добровольных национальных мораториев на проведение испытаний.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания и не планирует от него отказываться. При этом она напомнила, что США, которые были среди инициаторов Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), так и не ратифицировали его.

По словам дипломата, большую тревогу вызывают слова американского лидера Дональда Трампа о старте подготовки к ядерным испытаниям. Она назвала это прямой угрозой мораторию.

