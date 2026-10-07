Песков: проблемы нужно решать диалогом, а не показательными пусками ракет

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Проблемы следует решать диалогом, а не показательными пусками ракет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя испытание баллистической ракеты во Франции.

"Как неоднократно говорил президент (России Владимир Путин. – Прим. ред.), мы открыты для диалога. Считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Поводом для заявления стал испытательный запуск стратегической ракеты М51.3 с борта атомной подводной лодки Le Vigilant во Франции. Испытание провели около берегов Финистера, ракета не несла ядерного заряда. За пуском с борта фрегата следил президент страны Эммануэль Макрон.

М51.3 относится к баллистическим ракетам подводного базирования. Ее приняли на вооружение армии Франции год назад.