Песков: проблемы нужно решать диалогом, а не показательными пусками ракет

07 октября, 14:45Политика
Фото: defense.gouv.fr
Проблемы следует решать диалогом, а не показательными пусками ракет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя испытание баллистической ракеты во Франции.
"Как неоднократно говорил президент (России Владимир Путин. – Прим. ред.), мы открыты для диалога. Считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Поводом для заявления стал испытательный запуск стратегической ракеты М51.3 с борта атомной подводной лодки Le Vigilant во Франции. Испытание провели около берегов Финистера, ракета не несла ядерного заряда. За пуском с борта фрегата следил президент страны Эммануэль Макрон.
М51.3 относится к баллистическим ракетам подводного базирования. Ее приняли на вооружение армии Франции год назад.