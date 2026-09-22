КНДР успешно испытала новейшее вооружение

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КНДР успешно провела испытание новейшей системы вооружения. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

За ходом испытаний наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. По данным агентства, он назвал событие свидетельством передового технического потенциала Северной Кореи в оборонной сфере и важным шагом в модернизации вооруженных сил.

В публикации подчеркивается, что испытания не создали угрозы безопасности соседних государств. При этом тип новой системы и ее конкретные параметры не уточняются.

Ким Чен Ын отметил, что новая технология значима для боеготовности страны и дальнейшего развития военной мощи и противники КНДР хорошо понимают смысл такого обновления. Глава государства назвал вооружение "непреодолимой силой", которая станет для оппонентов "очень жестоким, неизбежным, мощным ударом" и "неизлечимой головной болью".

Утром 20 сентября Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря. Снаряд пролетел около 450 километров.

Позднее КНДР провела пуск второй такой же ракеты. Она преодолела более 600 километров.