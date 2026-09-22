Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 09:55

Политика

КНДР успешно испытала новейшее вооружение

Фото: 123RF.com/alekstaurus

КНДР успешно провела испытание новейшей системы вооружения. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

За ходом испытаний наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. По данным агентства, он назвал событие свидетельством передового технического потенциала Северной Кореи в оборонной сфере и важным шагом в модернизации вооруженных сил.

В публикации подчеркивается, что испытания не создали угрозы безопасности соседних государств. При этом тип новой системы и ее конкретные параметры не уточняются.

Ким Чен Ын отметил, что новая технология значима для боеготовности страны и дальнейшего развития военной мощи и противники КНДР хорошо понимают смысл такого обновления. Глава государства назвал вооружение "непреодолимой силой", которая станет для оппонентов "очень жестоким, неизбежным, мощным ударом" и "неизлечимой головной болью".

Утром 20 сентября Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря. Снаряд пролетел около 450 километров.

Позднее КНДР провела пуск второй такой же ракеты. Она преодолела более 600 километров.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика