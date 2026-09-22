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22 сентября, 10:26

В мире

В Китае 70-летняя женщина ожила в гробу на собственных похоронах

Фото: depositphotos/Kzenon

На севере Китая в провинции Хэбэй 70-летняя женщина ожила в гробу через день после того, как ее посчитали умершей. Об этом сообщает The Star.

Пожилая женщина на протяжении многих лет страдала от церебрального тромбоза и боролась с онкологией. Врачи заключили, что опухоль больше не поддается лечению, и семья забрала ее домой для паллиативного ухода. Позднее родственники подумали, что женщина умерла, поместили тело в охлаждаемый гроб, чтобы сохранить его для прощания.

На следующий день оттуда раздались слабые стоны. Пожилую женщину достали, и к 11 сентября она пришла в сознание – могла открывать глаза, хотя оставалась в критическом состоянии, не ела и не пила. В ту же ночь она умерла, а 13 сентября прошли похороны.

Речь может идти о "мнимой смерти" – коматозном состоянии, при котором жизненные показатели падают до почти неопределяемого уровня: дыхание и сердцебиение едва можно уловить, метаболизм замедлен, а человек погружен в глубокую кому.

Инцидент вызвал дискуссию в китайских соцсетях. По мнению многих, семье сначала следовало получить официальное свидетельство о смерти в больнице, а затем помещать женщину в гроб и готовить к похоронам.

Ранее сообщалось, что в США ребенок ожил через 5 часов после констатации смерти. Малыш тонул на заднем дворе в бассейне, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако через час он умер. Через несколько часов у погибшего появились признаки жизни. По мнению одного из врачей, когда ребенка вытащили из бассейна, он сильно замерз. Возможно, из-за этого пульс был "едва различим".

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