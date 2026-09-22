"ВкусВилл" проверил малину после информации об отравлении покупателя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"ВкусВилл" провел проверку малины после обращения Роспотребнадзора на фоне появившейся информации об отравлении продукцией сети магазинов. Нарушений выявлено не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация, что москвич отравился малиной из "ВкусВилла". После употребления ягод, как утверждалось, у него появились лихорадка, тошнота и слабость.

Надзорные органы объявили компании предостережение и обязали усилить контроль за качеством продукции, после чего специалисты торговой сети провели проверку и инициировали аудит производства и условий хранения у поставщика.

Были проведены лабораторные исследования малины из партии, которой, предположительно, отравился покупатель, однако в результате никаких отклонений обнаружено не было. Помимо этого, никаких вопросов относительно качества не вызвала и другая партия малины: органолептические показатели оказались в норме, а физико-химические показатели нитратов оказались ниже допустимого уровня.

В компании подчеркнули, что малина и в магазинах, и в дарксторах хранится в холодильниках с соблюдением установленного для свежих ягод температурного режима. При этом перед отправкой в доставку упаковка не вскрывается, поскольку малина уложена в один ряд и визуально просматривается.

Инцидент, по словам представителей компании, показал, что порча продукта может развиваться раньше истечения срока годности и ее не всегда видно снаружи, поэтому одного визуального осмотра недостаточно. Позицию взяли в особую проработку и пообещали усилить входной контроль малины при приемке, а также ввести дополнительные проверки при комплектации заказов, включая выборочное вскрытие коробок.

С сотрудниками магазинов и складов также был проведен дополнительный инструктаж, а на торговых точках увеличены частота и глубина аудитов холодовой цепи. Все поступающие жалобы на позицию были отдельно проанализированы, чтобы исключить системность проблемы.

В компании признали, что, несмотря на пристальное внимание к качеству продукции на каждом этапе транспортировки, в данном случае произошел сбой.

"Если у кого-то из покупателей возникают вопросы по качеству, мы всегда готовы оперативно заменить товар или вернуть деньги", – заключил ретейлер.

Ранее стало известно, что проверку своей продукции провела и компания "Мираторг", чтобы подтвердить отсутствие в составе наггетсов соевых пищевых волокон и изолированного соевого белка. По заявлению представителей холдинга, маркировка "без сои" на упаковке соответствует фактическому составу, а ошибочные сведения могли остаться на сайтах торговых сетей после изменения упаковки и ребрендинга продукции.