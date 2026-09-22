Mr. Credo спустя семь лет стал собирать полные залы под "Медляк" и "Чудную долину"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Наталия Красильникова

Исполнитель Mr. Credo (настоящее имя – Александр Махонин. – Прим. ред.) после семи лет перерыва вернулся к концертной деятельности и начал собирать полные залы с хитами "Медляк" и "Чудная долина". Об этом сообщает Mash в МАХ.

По данным СМИ, артист уже выступил в Москве, Санкт-Петербурге и дважды в Екатеринбурге. На обоих концертах в Екатеринбурге, рассчитанных на 5 тысяч зрителей, зал был полностью заполнен. Основную часть аудитории составляют слушатели в возрасте от 35 до 50 лет, однако на концерты приходит и молодежь, в том числе дети вместе с родителями.

Стоимость билетов, как пишет канал, составляет от 3,5 до 5,8 тысячи рублей. На одном из концертов в Екатеринбурге цена доходила до 18 тысяч рублей. Сам артист, по данным СМИ, оценивает свой гонорар минимум в 5 миллионов рублей за выступление.

Среди условий его райдера – автомобиль Maybach не старше 2 лет, номер в пятизвездочном отеле, билет бизне-скласса для самого Mr. Credo и два билета экономкласса для команды, а также обслуживание через VIP-терминал. Артист также запросил негазированную воду, чай и кофе. Для команды предусмотрены мясная и рыбная нарезки.

Ранее концерт Ларисы Долиной, приуроченный к 70-летию певицы, отменили в Санкт-Петербурге. Он был запланирован на 15 ноября. На сайте площадки появилось объявление, возврат билетов проводится по месту их приобретения.