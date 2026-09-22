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22 сентября, 16:25

Город

Новые площадки для отдыха и занятий спортом обустроили во дворах Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В нескольких районах Москвы обновили дворовые пространства и обустроили площадки для занятий спортом и зоны отдыха. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в МАХ.

Жители могут пользоваться футбольными и баскетбольными площадками, воркаут-зонами, уличными тренажерами, хоккейными коробками и беговыми дорожками.

На Бескудниковском бульваре появилась всесезонная спортивная площадка. В теплое время года здесь можно играть в футбол и баскетбол, а зимой пространство переоборудуют под каток. На территории также установили рукоходы, наклонные скамьи для пресса и подвесную боксерскую грушу.

Спортивную инфраструктуру расширили и в других районах. В Люблине создали площадку с футбольными воротами и баскетбольными стойками, а в Выхине-Жулебине обустроили мультиарену с футбольными воротами и дополнительными спортивными элементами.

В Южнопортовом районе рядом с хоккейной площадкой теперь расположена воркаут-зона с турниками разной высоты и брусьями. Также там привели в порядок хоккейную коробку и установили новое ограждение. Летом ее используют для игры в мини-футбол, а зимой – для катания на коньках.

Еще одну спортивную зону обустроили на Ладожской улице. Там появились турники, шведские стенки, баскетбольное кольцо и тренажеры, которые позволяют проводить разные виды тренировок.

В Озерковском переулке установили беговую дорожку и создали пространство для функциональных занятий. Рядом разместили спортивные комплексы, турники и брусья. Здесь же предусмотрели зоны тихого отдыха.

Дополнительное место для спокойного времяпрепровождения появилось на улице Зацепе. Рядом со спортивными площадками установили парковые качели и перголы.

Также в Москве обновили детские площадки для детей разных возрастов. Например, на Веерной улице в Очаково-Матвеевском появились отдельные зоны для дошкольников от трех до семи лет и более старших ребят, а на Бачуринской улице в Коммунарке установили игровые комплексы в виде замков. На улице Сосенский Стан оборудовали городок с развивающими элементами и спортивную зону с турниками, гимнастическими кольцами и рукоходами.

Разные варианты игровых пространств также появились в Троицке и на Большой Черемушкинской улице в Академическом районе. Там предусмотрены как небольшие конструкции для малышей, так и многофункциональные комплексы для детей постарше с элементами для лазания и канатными переходами. Самым маленьким доступны песочницы, небольшие горки и развивающие конструкции.

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