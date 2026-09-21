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21 сентября, 07:32

Город

Спортивный кластер и новые игровые зоны появились в Южнопортовом районе

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На юго-востоке Москвы закончили благоустройство зоны между улицами Мельникова и Симоновский Вал, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

В спортивную зону вошла отремонтированная хоккейная коробка с новым ограждением. Летом на ней играют в мини-футбол, а зимой заливают каток. Рядом сделали площадку для воркаута с турниками разной высоты, брусьями и другим инвентарем. Все спортивные объекты получили травмобезопасное покрытие.

Для детей поставили крупный многоуровневый комплекс с башнями, переходами, лестницами и горками. Кроме того, установили качели, включая качели-гнезда, снаряды для лазанья и мини-скалодром. На детской площадке также уложено травмобезопасное покрытие.

Для отдыха разместили лавочки и восстановили газоны. Обновленные территории дополнили уже имеющееся озеленение. Помимо этого, специалисты привели в порядок пешеходные маршруты и дворовые проезды.

Ранее специалисты обустроили детские площадки в виде кораблей и замков во дворах в нескольких районах города. Например, на Судостроительной улице в Нагатинском Затоне центральным элементом стал деревянный фрегат, рядом с которым разместили конструкции на космическую тематику с интерактивными панелями и фигурами звездочетов. На площадке также установили качели, пружинные качалки, карусель, песочницу и уличную мебель.

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