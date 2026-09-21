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21 сентября, 07:56

Политика

Мирошник заявил, что Киев безрезультатно вкладывается в попытки срыва выборов в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Украина безрезультатно вкладывается в попытки срыва выборов в России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

По словам дипломата, за время голосования повреждены или разрушены 74 здания избирательных комиссий в 10 регионах страны. Мирошник назвал это материальным подтверждением спланированных действий Киева и его партнеров, направленных на срыв выборов.

"Киев, который не стремится к проведению выборов у себя, вкладывается в попытки срыва выборов в России", – отметил он.

Ранее в МИД заявляли, что недруги России просчитались, полагая, что смогут запугать российский народ и создать невыносимые условия для выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Согласно данным обработки 87,91% протоколов, по партийному списку "Единая Россия" набирает 57,87% голосов. Следом идут КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и другие партии. При этом окончательные итоги будут подведены не раньше 25 сентября.

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