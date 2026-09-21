Фильм "Сумерки" стал лидером кинопроката в СНГ в выходные

Фото: кадр из фильма "Сумерки"; режиссер – Кэтрин Хардвик; производство – Goldcrest Pictures, Imprint Entertainment, Maverick Films

Вновь вышедший на большие экраны фильм "Сумерки" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ в минувшие выходные. По данным портала kinobusiness.com, он собрал 196 миллионов рублей.

На второй строчке расположился новый российский приключенческий фильм "Как Иван в сказку попал" с результатом 164,8 миллиона рублей. Третье место заняла еще одна премьера – боевик "Курьер", заработавший 31,1 миллиона рублей.

Четвертым стал мультфильм "Хитрый койот", лидировавший на прошлой неделе, – 24,8 миллиона рублей. В пятерку лидеров также вошел мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны", собрав 19,9 миллиона рублей.

Ранее британский актер Роберт Паттинсон признался, что во время съемок в "Сумерках" испытывал неприязнь к своему персонажу Эдварду Каллену и специально изобразил его как "самоненавистника".

Однако спустя время актер поменял отношение к франшизе. В интервью GQ в январе прошлого года он удивлялся, что фильмы серии все еще вызывают у зрителей сильные эмоции.

