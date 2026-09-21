Горбенко: Москва ежегодно увеличивает число массовых физкультурно-спортивных мероприятий

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Более 25 тысяч человек посетили юбилейный фестиваль "Спортлэнд", который прошел в Гостином дворе. Гости мероприятия могли попробовать себя примерно в 100 видах спорта, досуга и активного отдыха, сообщает Агентство "Москва".

"В этом году фестивалю "Спортлэнд" исполнилось 25 лет, и за это время он стал важным спортивно-культурным событием Москвы", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Одной из центральных площадок стала зона "Спорт как игра", где семьи знакомились с разными дисциплинами и участвовали в совместных соревнованиях. Также работали "Семейные игры", "Тропа здоровья" с викторинами и консультациями специалистов и пространство "Мир открытий" с веревочной трассой, лазертагом, мастер-классами и книжными новинками.

За два дня прошли открытые семейные турниры по лазертагу, настольному теннису и гребле-индор. В них приняли участие 284 команды. Участники получили памятные медали, а победители и призеры – сувениры с символикой "Московский спорт".

На главной сцене проходили шоу и выступления творческих коллективов, а также лотерея "Время подарков". Кроме того, состоялся конкурс "Спорт как искусство", в котором более 2 тысяч человек представили номера в направлениях единоборств, спортивной хореографии и циркового искусства.

Ранее стало известно, что 22 сентября олимпийские чемпионы проведут зарядку для более 50 тысяч столичных школьников и студентов колледжей. Этой большой тренировкой откроется новый сезон школьного и студенческого спорта в Москве. Главной площадкой станет школа № 2120, откуда в 10:00 начнется получасовая прямая трансляция во "ВКонтакте" на странице московского образования.