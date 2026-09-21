В Варшавском зоопарке умерла манул Джесси, ставшая животным 2025 года

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Манул Джесси, ставшая животным 2025 года, умерла в Варшавском зоопарке. Об этом сообщил зоологический сад в социальных сетях.

Причиной смерти стала обширная пневмония. Джесси было 10 лет. В начале этого года у животного появились проблемы с дыханием. После лечения его состояние улучшилось, но позже болезнь вернулась.

Манул попал в Варшаву в 2017 году из зоосада в чешском Хомутове. Опекуны вспоминают Джесси независимой, поскольку она не гналась за вниманием и больше ценила спокойствие.

Ранее три львицы – 3-летняя Муги, 11-летняя Ичиго и 15-летняя Луэна умерли в зоопарке японского Токио из-за аномальной жары. Сначала недомогание заметили у двух львов, затем число животных с недугом увеличилось до 10.

У всех наблюдалось снижение активности и потеря аппетита. Результаты патологоанатомического вскрытия указали на то, что погибшие страдали от обезвоживания и полиорганной недостаточности.