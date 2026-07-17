Guangdong News: знаменитый лев с челкой А Хан умер в Китае

Фото: chimelong.com

Белый лев А Хан, ставший интернет-звездой из-за необычной прически, скончался 14 июля в зоопарке Гуанчжоу в возрасте 17 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Guangdong News.

А Хан был редким южноафриканским белым львом – такой окрас вызван генетической мутацией. В мае 2022 года один из посетителей опубликовал его снимки, после чего лев стал популярен в соцсетях. Вместо привычной гривы у А Хана была идеально ровная челка, свисающая на лоб. В интернете его стрижку прозвали каре или маллетом.

В администрации зоопарка пояснили, что никто не рискнул бы стричь льва. Идеально прямая челка образовалась из-за высокой влажности воздуха в сочетании с жарой. А Хан вылизывал лапы и приглаживал шерсть на голове, а влажный климат довершил процесс, выпрямив волосы.

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