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17 июля, 15:15

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Guangdong News: знаменитый лев с челкой А Хан умер в Китае

Знаменитый лев с челкой А Хан умер в Китае

Фото: chimelong.com

Белый лев А Хан, ставший интернет-звездой из-за необычной прически, скончался 14 июля в зоопарке Гуанчжоу в возрасте 17 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Guangdong News.

А Хан был редким южноафриканским белым львом – такой окрас вызван генетической мутацией. В мае 2022 года один из посетителей опубликовал его снимки, после чего лев стал популярен в соцсетях. Вместо привычной гривы у А Хана была идеально ровная челка, свисающая на лоб. В интернете его стрижку прозвали каре или маллетом.

В администрации зоопарка пояснили, что никто не рискнул бы стричь льва. Идеально прямая челка образовалась из-за высокой влажности воздуха в сочетании с жарой. А Хан вылизывал лапы и приглаживал шерсть на голове, а влажный климат довершил процесс, выпрямив волосы.

Ранее в США умер старейший в мире голубь Сахар. Ему было 44 года и 72 дня. Благодаря своей продолжительности жизни он попал в Книгу рекордов Гиннеса. При этом жизненный цикл таких птиц в среднем составляет около 20 лет. Хозяин голубя 77-летний Дуэйн Орендер назвал Сахара своим лучшим другом.

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