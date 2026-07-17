Число выпускников колледжей в 2026 году в России достигло рекорда в 1 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2026 году на рынок труда вышли около 1 миллиона выпускников колледжей и техникумов. Это самый высокий показатель за последние годы, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Пять лет назад выпуск составлял около 700 тысяч человек, уточнили в министерстве.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в 2026 году количество бюджетных мест в колледжах было увеличено на 30 тысяч – до 880 тысяч. Кроме того, продолжает расти число кластеров федерального проекта "Профессионалитет", который входит в нацпроект "Молодежь и дети".

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что уровень трудоустройства выпускников на первое рабочее место уже несколько лет стабильно превышает 80%.

Он также подчеркнул, что в 2026 году система среднего профессионального образования демонстрирует рекордные показатели. Наибольший интерес абитуриенты проявляют к инженерным и ИТ-специальностям – именно они стали самыми массовыми на демонстрационных экзаменах.

Ранее руководитель группы обучения информационной безопасности компании "Яндекс" Александр Лунев рассказал, что одним из ключевых навыков для современной молодежи является критическое мышление. При этом, по его словам, развивать его важно с раннего возраста.