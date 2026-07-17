Рособрнадзор зафиксировал попытки школьников применить ИИ при сдаче ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2026 году впервые зафиксированы попытки применения искусственного интеллекта при сдаче Единого государственного экзамена. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной итогам пересдачи ЕГЭ.

"Мы впервые увидели в этом году попытку использования искусственного интеллекта <...> не одним человеком, а большим количеством", – приводит слова Музаева RT.

По его словам, группа школьников воспользовалась услугами одной фирмы, которая продавала микронаушники и приложение с ИИ. Все случаи удалось вовремя выявить, работы нарушителей были аннулированы.

Музаев ранее подчеркнул, что ведомство в этом году обсудит с силовыми структурами запрет торговли микронаушниками в России. Глава ведомства уверен, что для обычных граждан такой продукт не несет никакой пользы. По его словам, реклама таких товаров является приманкой для выпускников.