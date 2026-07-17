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17 июля, 15:17

Общество

Московский выпускник, получивший 99 баллов на ЕГЭ, пересдал на тот же результат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим​

Выпускник московской школы № 57 Александр Щаницын, который решил пересдать ЕГЭ по профильной математике ради максимального результата, вновь получил 99 баллов. Об этом он сообщил РИА Новости.

Ранее школьник рассказывал, что при первой сдаче экзамена допустил ошибки в тестовой части и одном из заданий второй части, поэтому решил воспользоваться правом на пересдачу, чтобы попытаться набрать 100 баллов.

По его словам, документы он планирует подать в Московский физико-технический институт (МФТИ) на направление "Общая и прикладная физика".

Дополнительные дни основного периода ЕГЭ прошли в Москве 8 и 9 июля. Среди пересдающих были не только выпускники, которым требовалось значительно улучшить результат, но и ученики с высокими баллами. Более тысячи человек уже имели свыше 80 баллов, а 118 – 90 и выше.

Ранее более 10 тысяч выпускников успешно воспользовались шансом улучшить свои результаты ЕГЭ в июле. Среди них – 56 человек, получивших заветные 100 баллов, 14 человек набрали 200 баллов, двое – 300. Всего в этом году экзаменационную кампанию прошли 93 тысячи человек, большинство из которых выпускники этого года.

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