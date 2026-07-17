Около 7 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с побережья в Таганроге

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

С побережья в Таганроге Ростовской области вывезли около 7 тонн загрязненного мазутом песка. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в MAX.

В Таганроге 10 июля в результате атаки беспилотника на территории морского порта произошло возгорание. Через несколько дней после нанесенного противником удара в районе Богудонии были обнаружены следы вещества, похожего на нефтепродукты.

Представители администрации города, общественники и волонтеры провели уборку береговой линии. Они собрали 250 мешков загрязненного песка, которые затем вывезли на специализированный полигон.

Ранее четыре судна, в том числе перевозящий метанол танкер, были атакованы беспилотниками в Таганрогском заливе. В результате атаки погиб матрос технического судна. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибшего.