В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны ЧС после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Роман Храмовник

В Таганроге проводят эвакуацию людей, чьи дома оказались в зоне ЧС после атаки беспилотника, рассказала глава города Светлана Камбулова.

Она добавила, что в настоящий момент сохраняется беспилотная опасность.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что на территории морского порта в Таганроге ликвидируют возгорание после атаки дрона.

Помимо этого, было повреждены остекление и двери частного дома, а также загорелась крыша административного здания. В результате случившегося, предварительно, никто не пострадал.

Ранее возгорание из-за обломков БПЛА произошло на территории Ильского НПЗ в Северском районе Краснодарского края. Кроме того, один фрагмент приземлился во дворе частного дома, а другой – на территории предприятия в станице Северской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

