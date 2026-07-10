10 июля, 08:22Происшествия
В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны ЧС после атаки БПЛА
Фото: ТАСС/Роман Храмовник
В Таганроге проводят эвакуацию людей, чьи дома оказались в зоне ЧС после атаки беспилотника, рассказала глава города Светлана Камбулова.
Она добавила, что в настоящий момент сохраняется беспилотная опасность.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что на территории морского порта в Таганроге ликвидируют возгорание после атаки дрона.
Помимо этого, было повреждены остекление и двери частного дома, а также загорелась крыша административного здания. В результате случившегося, предварительно, никто не пострадал.
Ранее возгорание из-за обломков БПЛА произошло на территории Ильского НПЗ в Северском районе Краснодарского края. Кроме того, один фрагмент приземлился во дворе частного дома, а другой – на территории предприятия в станице Северской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.