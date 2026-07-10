Лерчек не сможет явиться в суд, где будет решаться вопрос возобновления судебного процесса

Фото: youtube.com/"Надежда Стрелец"

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не сможет явиться в суд в пятницу, 10 июля, где будет рассматриваться вопрос о возобновлении производства по уголовному делу. Как сообщил РИА Новости участник процесса, накануне заседания она прошла очередной сеанс таргетной терапии и находится в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Помимо вопроса о возобновлении процесса, суду предстоит рассмотреть ходатайство о смене места жительства Чекалиной. Срок договора аренды дома, адрес которого был указан при избрании меры пресечения, истек.

Следствие считает, что Чекалина, ее бывший супруг Артем Чекалин и их партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей, вырученных от продаж фитнес-марафонов, в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив в банк ложные документы. Вишняк, заключивший сделку со следствием, получил 2,5 года лишения свободы, а Артем Чекалин был осужден на 7 лет.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки из роддома была экстренно госпитализирована в онкологическую реанимацию, где у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело в отношении блогера в отдельное производство, приостановил его до ее выздоровления и изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.