Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 06:58

Шоу-бизнес

Лерчек не сможет явиться в суд, где будет решаться вопрос возобновления судебного процесса

Фото: youtube.com/"Надежда Стрелец"

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не сможет явиться в суд в пятницу, 10 июля, где будет рассматриваться вопрос о возобновлении производства по уголовному делу. Как сообщил РИА Новости участник процесса, накануне заседания она прошла очередной сеанс таргетной терапии и находится в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Помимо вопроса о возобновлении процесса, суду предстоит рассмотреть ходатайство о смене места жительства Чекалиной. Срок договора аренды дома, адрес которого был указан при избрании меры пресечения, истек.

Следствие считает, что Чекалина, ее бывший супруг Артем Чекалин и их партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей, вырученных от продаж фитнес-марафонов, в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив в банк ложные документы. Вишняк, заключивший сделку со следствием, получил 2,5 года лишения свободы, а Артем Чекалин был осужден на 7 лет.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки из роддома была экстренно госпитализирована в онкологическую реанимацию, где у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело в отношении блогера в отдельное производство, приостановил его до ее выздоровления и изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Читайте также


судышоу-бизнес

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика