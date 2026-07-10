10 июля, 04:58Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Калмыкии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Калмыкии в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком пострадали десять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
По информации ведомства, авария произошла в Яшкульском районе. Среди пострадавших – двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На место происшествия для ликвидации последствий были направлены подразделения Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее четыре человека, среди которых двое детей, погибли в столкновении с грузовиком в Тверской области. Согласно предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.