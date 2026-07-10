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10 июля, 04:58

Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Калмыкии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Калмыкии в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком пострадали десять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По информации ведомства, авария произошла в Яшкульском районе. Среди пострадавших – двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На место происшествия для ликвидации последствий были направлены подразделения Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее четыре человека, среди которых двое детей, погибли в столкновении с грузовиком в Тверской области. Согласно предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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