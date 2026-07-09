Десятки человек пострадали в ДТП с протаранившим здание автобусом в США

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Рейсовый автобус протаранил здание в американском городе Пайксвилл в штате Мэриленд. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на BNO News.

Согласно собранным журналистами данным, изначально произошло столкновение не менее 8 транспортных средств, многие из которых получили серьезные повреждения. Более того, одна из машин перевернулась.

После случившегося автобус врезался в здание компании FedEx, являющейся крупной транснациональной корпорацией США, предоставляющей почтовые, курьерские и логистические услуги. В результате пассажиры оказались заперты внутри салона.

По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили 28 человек. О погибших не сообщается. На месте ЧП находятся 15 бригад скорой помощи.

Другое ДТП с участием автобуса ранее произошло в китайском городе Хуньчунь. Транспорт, перевозивший туристов, столкнулся с экскаватором.

Всего в салоне находились 33 человека, 24 из которых – граждане РФ. Никто из россиян в результате аварии не пострадал. Однако легкие травмы получили 3 китайских пассажира.