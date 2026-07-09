Володин пригласил зарубежные парламенты стать наблюдателями на выборах в Госдуму

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил приглашения зарубежным парламентам и международным парламентским структурам принять участие в работе наблюдателей на выборах думских депутатов IX созыва. Об этом сообщается на сайте палаты.

"Соответствующие письма адресованы в том числе Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ (МПА СНГ), Панафриканскому парламенту (ПАП) и Африканскому парламентскому союзу (АПС), Центральноамериканскому парламенту (ПАРЛАСЕН), Латиноамерикано-Карибскому парламенту (ПАРЛАТИНО), Межпарламентской ассамблее Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПА)", – указано в тексте.

Более того, Володин пригласил к участию парламентариев из стран-партнеров по СНГ, ОДКБ и БРИКС, а также представителей национальных парламентов других дружественных государств.

Ранее ЦИК России направила приглашения для участия в наблюдении за голосованием в 12 международных организаций и 103 страны. Положительные ответы дали уже 43 государства.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В этот же период состоятся и другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, назначенные на 20 сентября 2026 года. Принять участие в них смогут 17 политических партий.

Россияне смогут отдать свой голос не только на участке, но и онлайн. Такую возможность получат 48,4 миллиона человек.