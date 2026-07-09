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Провозглашение России угрозой со стороны НАТО является еще одним проявлением агрессии Альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

Это признание вынуждает Москву продолжать оставаться сильной и последовательно проводить свою политику, подчеркнул он. В первую очередь это касается развития страны в технологическом и экономическом аспектах, а также в контексте защиты интересов.

"Потому что сам факт провозглашения кого-то противником – это фактически агрессивное действие", – констатировал представитель Кремля.

Заявление о том, что Россия "представляет долгосрочную угрозу" для Альянса, было опубликовано в итоговой декларации саммита в Анкаре. В частности, РФ, по мнению НАТО, угрожает стабильности и безопасности евроатлантического сообщества. Также сохраняется и угроза терроризма.

Комментируя обвинения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Альянс рассматривает сдерживание России как экзистенциальную и системную задачу, несмотря на отсутствие признаков готовящегося нападения.