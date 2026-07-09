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09 июля, 16:12

Наука

"Роскосмос" показал циклон, который движется на Москву

Фото: МАХ/"Роскосмос"

"Роскосмос" показал циклон, который движется из Калининградской области на Москву. Фотография опубликована в канале госкорпорации в MAX.

Циклон подошел к столице в четверг, 9 июля. Его прохождение зафиксировали спутники "Роскосмоса" "Электро-Л" и "Арктика-М" с высоты более 35 тысяч километров.

При этом в Калининградской области штормовой циклон повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов. Также без электроснабжения остался ряд населенных пунктов.

Синоптик Евгений Тишковец ранее рассказал, что дожди в Москве продолжатся еще шесть суток. В выходные, 11 и 12 июля, прогнозируется так называемый эффект Фудзивары – природное явление, когда свойства двух расположенных друг к другу циклонов начинают меняться.

Кроме того, антициклон приведет к непогоде и в пятницу, 10 июля. В этот день ожидаются кратковременный дождь и местами гроза. В отдельных районах столицы пройдут ливень и град, а шквалистый ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

Синоптик допустил появление смерчей в Москве до конца недели

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