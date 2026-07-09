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09 июля, 13:23

Общество

Ливень, гроза, град и шквалистый ветер обрушатся на Москву 10 июля

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

В Москве в период с 03:00 до 21:00 10 июля ожидаются кратковременный дождь и местами гроза. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

В ведомстве добавили, что с 12:00 до 21:00 в отдельных районах пройдут ливень и град, а шквалистый ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

Непогода будет вызвана влиянием активного антициклона, смещающегося с юга. Москвичей и туристов призвали парковаться в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и следить за детьми.

В случае необходимости граждане могут позвонить по номерам 101 или 112, а также единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

Дожди в столице продолжатся еще шесть суток, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец. В выходные, 11 и 12 июля, прогнозируется так называемый эффект Фудзивары – природное явление, когда свойства двух расположенных друг к другу циклонов начинают меняться. В результате в Москве может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр площади, или 80% от месячной нормы осадков.

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