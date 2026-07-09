Более 130 эскалаторов отремонтировали в столичном метро за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За полгода в Московском метрополитене отремонтировали более 130 эскалаторов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что в настоящее время метро Москвы насчитывает 306 станций с учетом МЦК. В метрополитене свыше 920 километров линий в однопутном исчислении. В связи с этим важно своевременно обслуживать и обновлять инфраструктуру.

За последние 6 месяцев специалисты капитально отремонтировали 19 эскалаторов, еще более чем на 110 машинах провели средний ремонт. Кроме того, в первом полугодии они заменили более 9 километров путей и свыше 2,2 тысячи шпал, обновили 25 километров кабельных линий повышенной надежности, привели в порядок 15,4 тысячи элементов освещения и 1,8 тысячи коробов контактного рельса.

В департаменте уточнили, что технические работы проводятся ночью, когда в метро нет пассажиров. Если предстоит ремонт эскалаторов, то их закрывают для безопасности движения, меняют режим работы станций и перенаправляют пассажиропотоки.

Ранее облицовку путевых стен отремонтировали на станциях "Рязанский проспект", "Беговая" и "Бибирево". На "Рязанском проспекте" рабочие использовали плитку, идентичную оригинальной. На "Бибирево" и "Беговой" обновили мрамор и отполировали названия станций.