09 июля, 13:08Происшествия
Ключевой энергетический объект в Запорожской области поврежден при атаке ВСУ
Фото: MAX/"Минобороны России"
Атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден ключевой энергетический объект. В результате отключения электроснабжения зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий в MAX.
Он отметил, что обсудил ситуацию с оперативными службами. Они уже провели оценку ущерба и определили объем восстановительных работ. В настоящее время восстановление сетей электроснабжения продолжается.
При этом на отдельных участках сохраняется опасность атак БПЛА. Над всей Запорожской областью фиксируется высокая активность беспилотников. Системы ПВО находятся в боевой готовности и отражают угрозы, подчеркнул Балицкий.
Глава региона также указал, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Медицинская помощь, в том числе экстренная и неотложная, оказывается в полном объеме. В штатном режиме функционируют отделения реанимации, стационары, служба крови и бригады скорой помощи.
Аварийные отключения электроэнергии в Запорожской области происходили и в ночь на 9 июля. По словам Балицкого, проблема затронула большую часть населенных пунктов региона.
Кроме того, перебои с электроснабжением возникли во всех округах Херсонской области. По словам губернатора Владимира Сальдо, на местах работают энергетики и аварийные службы.