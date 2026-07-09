Ключевой энергетический объект в Запорожской области поврежден при атаке ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден ключевой энергетический объект. В результате отключения электроснабжения зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий в MAX.

Он отметил, что обсудил ситуацию с оперативными службами. Они уже провели оценку ущерба и определили объем восстановительных работ. В настоящее время восстановление сетей электроснабжения продолжается.

При этом на отдельных участках сохраняется опасность атак БПЛА. Над всей Запорожской областью фиксируется высокая активность беспилотников. Системы ПВО находятся в боевой готовности и отражают угрозы, подчеркнул Балицкий.

Глава региона также указал, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Медицинская помощь, в том числе экстренная и неотложная, оказывается в полном объеме. В штатном режиме функционируют отделения реанимации, стационары, служба крови и бригады скорой помощи.

Аварийные отключения электроэнергии в Запорожской области происходили и в ночь на 9 июля. По словам Балицкого, проблема затронула большую часть населенных пунктов региона.

Кроме того, перебои с электроснабжением возникли во всех округах Херсонской области. По словам губернатора Владимира Сальдо, на местах работают энергетики и аварийные службы.