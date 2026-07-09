Спасатели и врачи реанимировали упавшего в Москву-реку мужчину

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Мужчину, который упал в Москву-реку в центре столицы, спасли из воды и реанимировали. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента ГО и ЧС.

Инцидент произошел утром 9 июля в районе Новоарбатского моста. Прибывшие на место спасатели обнаружили на поверхности воды человека без сознания. Они вытащили пострадавшего из воды и начали проводить реанимацию еще на борту катера.

На берегу мужчину передали бригаде скорой помощи, которая продолжила реанимационные мероприятия до появления пульса и дыхания. После этого пострадавшего доставили в одну из московских больниц.

Ранее сотрудники МЧС России спасли одного человека из пожара на юго-западе столицы. Возгорание произошло на квартире дома на Бартеневской улице в районе Южное Бутово. В жилом помещении загорелись личные вещи и мебель. Огонь потушили на площади в шесть квадратных метров.